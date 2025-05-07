Песков: новых указаний по перемирию в честь 80-летия Победы от Путина не было

Позиция президента РФ Владимира Путина по временному прекращению огня на Украине в честь юбилея Победы остается в силе. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Песков подчеркнул, что указания были даны. Новых не поступало.

Россия по решению президента объявила перемирие в зоне СВО в дни 80-летней годовщины Победы с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут поставлены на паузу все боевые действия.

Ранее Песков сказал, что цель инициированного Россией перемирия — проверка готовности Украины к миру. Москва ожидает от Киева конкретных шагов, которые будут направлены на деэскалацию на майские праздники.