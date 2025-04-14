Эксперт Дандыкин: ВСУ потеряли более миллиона человек с 2022 года

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что с начала СВО Вооруженные силы Украины потеряли около миллиона человек вместо озвученных 100 тысяч, сообщает Инфо24 .

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потеряли за время конфликта до 100 тысяч военнослужащих убитыми и призвал лидера США Дональда Трампа посетить Украину.

Как отметил Дандыкин, Зеленский «все время врет», в том числе и о потерях ВСУ. Эксперт указал, что, если бы Украина действительно потеряла около 100 тысяч военнослужащих, то не пришлось бы привлекать в армию женщин и подростков.

По оценкам эксперта, реальные потери украинской армии в ходе спецоперации намного больше и давно перевалили за миллион.

«С 2022 года ВСУ потеряло больше миллиона человек. В этом значении подразумеваются тяжелораненые и убитые», — сказал Дандыкин.

По его словам, только в Курской области потери ВСУ составили около 75 тысяч человек, а еще был Артемовск, контрнаступление 2023 года. Кроме того, огромное количество пропавших без вести, за которыми Киев даже не следит, напомнил специалист.