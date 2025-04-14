Перевалили за миллион: эксперт считает, что Зеленский врет насчет потерь Украины
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что с начала СВО Вооруженные силы Украины потеряли около миллиона человек вместо озвученных 100 тысяч, сообщает Инфо24.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ потеряли за время конфликта до 100 тысяч военнослужащих убитыми и призвал лидера США Дональда Трампа посетить Украину.
Как отметил Дандыкин, Зеленский «все время врет», в том числе и о потерях ВСУ. Эксперт указал, что, если бы Украина действительно потеряла около 100 тысяч военнослужащих, то не пришлось бы привлекать в армию женщин и подростков.
По оценкам эксперта, реальные потери украинской армии в ходе спецоперации намного больше и давно перевалили за миллион.
«С 2022 года ВСУ потеряло больше миллиона человек. В этом значении подразумеваются тяжелораненые и убитые», — сказал Дандыкин.
По его словам, только в Курской области потери ВСУ составили около 75 тысяч человек, а еще был Артемовск, контрнаступление 2023 года. Кроме того, огромное количество пропавших без вести, за которыми Киев даже не следит, напомнил специалист.