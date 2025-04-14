Зеленский: до 100 тысяч украинских военных погибло за время конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли за время конфликта до 100 тыс. военнослужащих убитыми. Об этом сообщает CBS News .

Кроме того, президент призвал своего коллегу Дональда Трампа приехать на Украину, чтобы тот «мог понять, что здесь происходит». Он намерен показать американскому лидеру разрушения, вызванные военным конфликтом. Зеленского возмущает «нейтральная» позиция Трампа по украинскому вопросу.

«Мы уважаем вашу позицию, но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, строить какие-либо планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, которые были разрушены или убиты», — заявил Зеленский.

При этом Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и энергообъектам, работающим на украинский ВПК.

Как пишет РБК, буквально 2 месяца назад Зеленский рассказывал о примерно 46 тыс. погибших солдат ВСУ и 350-380 тыс. раненых бойцов.