Более 26 тыс человек обучились в школах сахарного диабета в Подмосковье

Пациенты с сахарным диабетом могут пройти обучение в школах сахарного диабета. На занятиях врачи рассказывают о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина, проведении инъекций и правильной интерпретации анализа уровня сахара в крови. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сахарный диабет — хроническое и коварное заболевание, поэтому требует динамического контроля. Понимаем, что пациентам, особенно тем, у кого диабет выявлен недавно, нелегко адаптироваться к новой жизни. Поэтому в Подмосковье запустили обучение в школах сахарного диабета — в настоящий момент работает 123 амбулаторных и 15 стационарных школ, а обучение в них с начала года прошли более 26 тыс. человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обучение проводится бесплатно, пройти его может любой житель Подмосковья с подтвержденным сахарным диабетом. Для этого необходимо обратиться к своему лечащему врачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.