Перемирие закончилось: ВСУ пытались ударить по регионам РФ ночью более 30 БПЛА

С 24:00 12 апреля до 07:00 13 апреля силы ПВО сбили 33 БПЛА ВСУ над регионами России. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

БПЛА ВСУ ликвидировали над Курской, Брянской, Белгородской, Ростовской и Смоленской областями.

Также украинские беспилотники сбили над Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за неделю перехватили и ликвидировали минимум 2 019 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Больше всего беспилотников было 6 и 9 апреля — 693 и 339 соответственно.

