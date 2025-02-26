Перебрасывают сотрудников ГУР: Киев готовит провокацию в Запорожской области

Рогов: киевский режим готовит провокацию в Запорожской области
Спецоперация

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Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что Киев ведет подготовку к осуществлению провокации в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Каменское переброшено большое количество представителей ГУР и сил специальных операций ВСУ. Их появление связано с подготовкой провокаций», — отметил Рогов.

Каменское находится на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва — Симферополь. Там идут бои. Путь через этот населенный пункт и еще Степногорск открывает дорогу на город Запорожье.

Ранее несколько стран ЕС, в том числе Франция, Великобритания и Германия высказали готовность отправить своих военных на Украину для обеспечения режима прекращения огня.