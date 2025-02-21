Пегов описал ситуацию в Курской области после данных о готовящемся прорыве ВСУ

Обстановка на фронте в Курской области существенно не изменилась, заявил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале War Gonzo . Накануне журналист предупреждал, что с курского направления приходили данные, что ВСУ могут готовить новую попытку прорыва вглубь российской территории.

«Курская область. Без существенных изменений. ВС РФ продолжают наносить удары по позициям ВСУ, украинцы продолжают тянуть резервы», — говорится в сообщении.

20 февраля военный обозреватель Юрий Подоляка заявлял, что российские войска вступили в тяжелые бои после того, как ВС РФ прорвали границу в Курской области и пробились на территорию Сумской области. По его словам, армия России взяла «первые опорники» под Сумами, но столкновения «идут очень трудные». Подоляка утверждал, что украинские войска оказывают «отчаянное и упорное сопротивление».

За день до этого российский президент Владимир Путин сообщил, что бойцы 810-й бригады ВС РФ перешли российско-украинскую границу из Курской области.