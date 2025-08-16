сегодня в 16:46

Отец с 13-летним сыном погибли из-за удара беспилотника ВСУ в Курской области

Из-за удара украинского беспилотника в Рыльском районе Курской области погибли 52-летний мужчина и его 13-летний сын. ВСУ атаковали их автомобиль, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Мужчина с сыном погибли на месте.

Хинштейн призвал жителей Курской области не возвращаться на приграничную территорию. Это может привести к трагедии.

Ранее Хинштейн заявил, что ВСУ атаковали беспилотниками электроподстанцию «Рыльск 110 кВ» в Курской области. Некоторые местные жители оказались без света.