От нового удара ВСУ под Белгородом пострадала женщина

В Борисовском районе в поселке Борисовка зафиксирован удар беспилотника ВСУ по зданию коммерческого назначения. В результате очередной атаки пострадала местная жительница, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, женщина с подозрением на баротравму направлена бригадой скорой помощи в белгородскую городскую больницу № 2 для проведения диагностики. Вследствие взрыва на территории произошло возгорание навеса, техники и транспортного средства, которое было ликвидировано пожарными. Дополнительно ущерб нанесен еще двум автомобилям.

В селе Отрадное Белгородского района взрыв дрона зафиксирован вблизи жилого дома, повреждены крыша и окна. В поселке Октябрьский после попадания FPV-дрона в квартире многоэтажки выбиты стекла, осколками также повреждены два автомобиля. В селе Черемошное в результате детонации FPV-дрона повреждения получила линия электроснабжения.

В Валуйском районе, в селе Долгое, атака дрона привела к повреждению крыши и фасада здания предприятия. В хуторе Леоновка FPV-дрон атаковал частный дом, пробив крышу, выбив окна и повредив фасад.

Ранее Гладков сообщал, что в результате прошедших суток из-за атак представителей киевского режима помощь медиков потребовалась сразу трем местным жителям, в том числе 18-летнему юноше.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.