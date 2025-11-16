Гладков: за сутки ВСУ ранили трех человек в Белгородской области

сегодня в 11:55

Гладков: за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область с помощью 62-х дронов

В течение последних суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляли попыток атаковать Белгородскую область, задействовав минимум 62 беспилотника. В результате преступных действий ранены три человека, в том числе 18-летний юноша, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском муниципальном округе обстрелам подвергся ряд поселков, в том числе Никольское, Новая Нелидовка, Таврово и Чайки. Здесь из 14 дронов дежурным средствам ПВО удалось сбить и подавить девять беспилотников.

В селе Никольское пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу № 2 в Белгороде.

«На участке автодороги Борки — Казинка в результате удара дрона по автомобилю пострадал 18-летний парень. Он продолжает лечение в Валуйской ЦРБ. Транспорт поврежден. В селе Посохово повреждены ГАЗель, линия электропередачи, частный дом и летняя кухня», — сообщил Гладков.

Также представители киевского режима атаковали Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский муниципальные округа. В разных населенных пунктах местным жителям причинен материальный ущерб.

В Шебекинском муниципальном округе в селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мирный житель. Пострадавший получил медицинскую помощь, но лечение будет проходить амбулаторно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.