Освобожденный Дзержинск в ДНР зачищают от украинских ДРГ и корректировщиков

Сотрудники Федеральной службы безопасности начали розыск диверсантов ВСУ в освобожденном Дзержинске в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.

Также сотрудники спецслужб ищут людей, которые занимаются корректировкой огня ВСУ по населенному пункту.

Помимо этого, разыскиваются точки, с которых взлетают беспилотники противника. С их помощью ВСУ наносят удары по мирному населению Дзержинска.

Дзержинск освободили 7 февраля. Он находится под полным контролем ВС РФ.