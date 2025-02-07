ВС РФ в результате наступательных действий взяли под контроль город Дзержинск Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны России.

Населенный пункт освобождали бойцы подразделений 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр».

В результате их активных действий Дзержинск был освобожден. Он находится под контролем ВС РФ.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Дружба в ДНР. Это произошло в результате действий группировки войск «Центр» ВС РФ.