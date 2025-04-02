Остались двое детей: жительница Хакасии не смогла пережить смерть мужа на СВО

Жительница Хакасии умерла, получив известие о погибшем супруге в ходе специальной военной операции, сообщает Общественная служба новостей со ссылкой на Telegram-канал «ЧП 124».

Информация о том, когда именно погиб мужчина, не уточняется. Его жена скончалась вскоре после того, как узнала о смерти мужа.

У женщины остались две дочери — девочкам 5 и 8 лет. Одна из них перестала разговаривать после смерти родителей, у ребенка наблюдаются проблемы с психикой.

Сейчас с детьми работают психологи, девочек могут отправить в детский дом, говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели в Курской области майора Росгвардии, Героя России Марата Тибилова. Командир штурмовиков погиб при выполнении служебно-боевой задачи от прямого удара ВСУ.