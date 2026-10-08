В Гидрометцентре объяснили большое число тайфунов в 2026 году

Эль-Ниньо в 2026 году привело к формированию непривычно большого количества тайфунов. На северо-западе Тихого океана их уже зафиксировано 28 при норме 26, сообщает ТАСС .

Как объяснила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова, влияние Эль-Ниньо действительно есть, однако оценить, насколько оно решающее, сложно. Сезон в этом регионе длится круглый год, и норма составляет 26 тайфунов. Сейчас действует 27-й, помимо него есть еще два.

«И сезон пока не заканчивается, хотя в октябре все потихонечку начинает стихать», — сказала Макарова.

Она добавила, что, несмотря на обилие тайфунов в 2026 году, нового рекорда может и не быть — ранее фиксировалось до 38 тайфунов за год.

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