Герой России Марат Тибилов погиб под Курском
В Курской области погиб Герой России Тибилов
Фото - © Росгвардия
В Курской области погиб майор Росгвардии Герой России Марат Тибилов. Жизнь офицера спецназа оборвалась при выполнении служебно-боевой задачи, сообщила пресс-служба Росгвардии.
Руководство и бойцы ведомства принесли соболезнования родным и близким Тибилова. Росгвардия не приводит подробностей о гибели Героя России.
«Быть воином — жить вечно!» — говорится в некрологе.
«Белорусский силовик» добавляет, что Марат Тибилов «с самого первого дня защищал Курскую область». По его данным, погибший был командиром огневой группы ЦСН и получил Золотую Звезду месяц назад.