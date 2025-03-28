Герой России Марат Тибилов погиб под Курском

В Курской области погиб майор Росгвардии Герой России Марат Тибилов. Жизнь офицера спецназа оборвалась при выполнении служебно-боевой задачи, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Руководство и бойцы ведомства принесли соболезнования родным и близким Тибилова. Росгвардия не приводит подробностей о гибели Героя России.

«Быть воином — жить вечно!» — говорится в некрологе.

«Белорусский силовик» добавляет, что Марат Тибилов «с самого первого дня защищал Курскую область». По его данным, погибший был командиром огневой группы ЦСН и получил Золотую Звезду месяц назад.