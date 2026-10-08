Суд подтвердил законность конфискации Lamborghini у блогерши Блиновской

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение о конфискации у блогерши Елены Блиновской автомобиля Lamborghini Urus стоимостью 24,9 млн рублей. Машина была официально оформлена на юридическое лицо, сообщает ТАСС .

Защита в лице адвоката Сальниковой Н. А. пыталась оспорить конфискацию, указывая, что автомобиль Блиновской не принадлежит. По мнению защиты, изъятие и сохранение ареста на имущество, не являющееся собственностью Блиновской, незаконно, ущемляет интересы заинтересованных лиц, мешает процедуре банкротства и не дает кредиторам реализовать имущество должника.

Суд счел эти доводы несостоятельными. В решении отмечено, что аргументы о незаконности конфискации лизингового Lamborghini Urus уже проверялись первой и апелляционной инстанциями и были отклонены. Защита утверждала, что машина принадлежала «РЕСО-Лизинг», а Блиновская оформила ее на свое ИП и до ареста регулярно вносила лизинговые платежи.

Ранее «РЕСО-Лизинг» просила суд снять арест с автомобиля, чтобы получить его в собственность, однако ходатайство было отклонено.

Сама Блиновская находится в колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

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