Осколки беспилотников рухнули на дома в Севастополе
В Севастополе средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку ВСУ. Уничтожено уже 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Их сбили над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана. По предварительным данным, пострадавших нет.
Однако зафиксированы повреждения. В том числе осколок дрона нанес ущерб крыше дома в одном из СТ на Северной стороне. Также на крышу еще одного дома в районе Монастырского шоссе упали осколки БПЛА. А в районе улице Генерала Мельника часть от сбитого беспилотника рухнула на гараж.
«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — заявил Развожаев в своем Telegram-канале.
В период с 8:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 17 беспилотников над российскими регионами.
