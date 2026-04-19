Осколки беспилотников рухнули на дома в Севастополе

Их сбили над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана. По предварительным данным, пострадавших нет.

Однако зафиксированы повреждения. В том числе осколок дрона нанес ущерб крыше дома в одном из СТ на Северной стороне. Также на крышу еще одного дома в районе Монастырского шоссе упали осколки БПЛА. А в районе улице Генерала Мельника часть от сбитого беспилотника рухнула на гараж.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — заявил Развожаев в своем Telegram-канале.

В период с 8:00 до 20:00 мск силы ПВО сбили 17 беспилотников над российскими регионами.

