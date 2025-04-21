Оскандалившийся из-за граффити в Судже Апачев призвал к переговорам с Украиной

Автор хита «Лето и арбалеты» Апачев призвал к переговорам с Украиной

России и Украине нужно вести переговоры об урегулировании конфликта, утверждает рэпер и военный блогер Аким Апачев в своем Telegram-канале . По его словам, «общая усталость» Москвы и Киева из-за военного противостояния «очевидна».

Музыкант считает, что российско-украинское Пасхальное перемирие «в той или иной форме» состоялось, и на ряде фронтовых направлений впервые не произошло боестолкновений. По его словам, благодаря временному прекращению огня появилось понимание, что конфликт может закончиться.

«Я не знаю, куда мы вырулим в итоге, но общая усталость обеих сторон очевидна. Нужно разговаривать. Можно еще, конечно, развернуть несколько крупных летних сражений, но потом все равно придется говорить», — полагает автор хита «Лето и арбалеты», ставшего неофициальным гимном ЧВК «Вагнер».

Апачев добавил, что не считает себя пацифистом, но «эпохи война — мир должны сменять друг друга».

Ранее Аким Апачев попал в скандал, когда приехал в освобожденную Суджу Курской области и изрисовал местные постройки антиукраинскими граффити. Позже он извинился за свой поступок. Из-за матерных рисунков на Апачева составляли административный протокол.

Пасхальное перемирие на фронте действовало с 18:00 субботы, 19 апреля, по 00:00 понедельника, 21 апреля. Минобороны сообщало, что за это время украинские войска 4900 раз нарушили режим прекращения огня. Несмотря на это, интенсивность дневных обстрелов со стороны ВСУ была «существенно снижена» по сравнению в обычными днями, добавляло оборонное ведомство.