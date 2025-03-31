На рэпера Акима Апачева составили протокол из-за матерных граффити в Судже

Правоохранители составили протокол о хулиганстве на блогера и рэпера Акима Апачева за публикацию граффити с нецензурной лексикой, которые он нанес на здания в Судже Курской области, сообщает РИА Новости .

Правоохранители завершили расследование дела Апачева. Установлено, что блогер нанес граффити с нецензурными словами на зданиях в Судже, а затем опубликовал видео поездки и незаконных действий в Сети.

Был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Так как рэпер не является жителем Курской области, его пригласили в ближайший отдел полиции. Дело Апачева об административном правонарушении передали в суд. Блогеру грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Апачев нанес ряд надписей с ненормативной лексикой на здания и сооружения в Судже. Он извинился за содеянное, но жители Курской области в его искренность не поверили.

Ранее сообщалось, что на рэпера хотят составить протоколы по трем составам КоАП РФ. Также утверждалось, что проводится доследственная проверка по статье о вандализме.