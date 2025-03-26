Хинштейн: рэпер Аким Апачев уехал, полиция не может его допросить

Полицейские пытаются привлечь блогера и рэпера Акима Апачева к ответственности за граффити в Судже, но тот уехал из Курской области и не собирается возвращаться. Из-за этого правоохранители не могут допросить его и составить протоколы, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

На блогера хотят составить протоколы по трем составам КоАП РФ, а также по статье закона Курской области. Помимо этого, проводится доследственная проверка по статье о вандализме.

Правоохранители созвонились с Акимом Гасановым (настоящая фамилия рэпера). Тот сказал, что действительно был в Судже, но сейчас находится в Донецке. Он заявил, что в Курскую область не будет возвращаться.

На связь с сотрудниками УМВД по ДНР блогер также не вышел. Все эти факторы мешают правоохранителям составить протоколы и направить материалы дела в суд, подчеркнул губернатор.

Между тем 87% из числа проголосовавших в опросе, который проводился по поводу данного инцидента, заявили, что не верят в искренность извинений рэпера. На это указал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Апачев нанес ряд надписей на здания и сооружения в Судже, часть из них содержат ненормативную лексику. Затем он извинился за содеянное, но Хинштейн заявил, что извинения не освободят блогера от ответственности.