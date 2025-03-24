Хинштейн ответил на извинения Апачева за граффити «Хохлы, сосите ***» в Судже

Извинения рэпера Акима Апачева за «нецензурные лозунги», которыми он изрисовал ряд построек в освобожденной Судже, не отменяют состава совершенного им административного правонарушения, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время во время заседания регионального правительства. Ранее автор хита «Лето и арбалета» нарисовал несколько граффити по теме СВО в Судже.

В ходе заседания Хинштейн заявил, что Апачев не только исписал суджанские дома нецензурными словами, но и нарушил запрет на въезд в приграничные территории. Это вызвало негодование местных жителей, подчеркнул врио главы Курской области.

«Хочу вам напомнить о необходимости сегодня сформировать административный материал в отношении блогера (Апачева — ред.), <…>. Вижу его извинения, но эти извинения не отменяют состава административного правонарушения, которое он совершил», — сказал Хинштейн.

Ранее Апачев извинился перед жителями Суджи и Курской области за свои граффити. Он говорил, что надписями на стенах хотел поддержать российских военных, которые «ездят через город и видят огромное количество украинских граффити».

В Судже рэпер Апачев нарисовал несколько настенных надписей, в том числе фразы «Хохлы, сосите ***», «Труба до Киева доведет», «Всех убить! Все отнять! Всех любить! Всех обнять!»