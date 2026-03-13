Опубликованы страшные кадры последствий удара ВСУ по госпиталю в ДНР

На кадрах видно, как в результате атаки вражеских дронов здание получило серьезные повреждения. От удара вылетели оконные рамы и разрушилась металлическая облицовка. Также часть госпиталя сильно обгорела. Обломки здания разбросало на десятки метров.

В ночь на 10 марта четыре украинских БПЛА самолетного типа ударили по госпиталю в ДНР. В момент атаки киевского режима в здании находились 130 пациентов и около 50 врачей. В результате удара погибли 8 медиков. Еще десять человек, включая 9 медиков, получили ранения.

В Минобороны РФ целенаправленную и преднамеренную атаку Украины по медучреждению назвали грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.