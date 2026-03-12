8 медиков погибли при ударе ВСУ по медучреждению в ДНР

Утром 10 марта дроны ВСУ ударили по стационарному медицинскому учреждению на территории Донецкой Народной Республики. В результате погибли восемь медиков, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

На момент происшествия, в 03:40 по московскому времени, внутри учреждения находились более 130 пациентов и около 50 человек медперсонала. В Минобороны подчеркнули, что данный объект никогда не использовался в военных целях, но ВСУ все равно запустили по нему четыре дрона самолетного типа.

В результате атаки погибли восемь медиков. Еще десять человек, включая девятерых медиков, получили ранения.

Целенаправленная и преднамеренная атака киевского режима по данному медучреждению — это грубейшее нарушение международного гуманитарного права и норм человеческой морали, отметили в Минобороны.

Сейчас всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

