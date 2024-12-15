Опубликованы кадры прилета беспилотника ВСУ по объекту в Грозном
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Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале кадры прилета беспилотника по объекту в Грозном Республики Чечня. Уничтожить дрон в воздухе не получилось.
ВСУ нанесли удар утром. На видео слышен характерный звук летящего беспилотника самолетного типа.
На фоне идет стрельба. Видимо, российские солдаты стреляли по дрону в попытках сбить его.
В какой-то момент беспилотник начал снижаться, залетел на территорию объекта и взорвался. Детонация была мощной и громкой.
Беспилотник мог атаковать Грозный примерно в 07:45. Именно в это время жители столицы Чечни слышали громкие звуки.