Оператор дронов Кай: противник прекратил движение по дороге на КПП «Суджа»

Оператор БПЛА с позывным Кай отряда «Т» добровольческого корпуса, который действует в составе группировки «Север», рассказал, что ВС РФ ликвидировали всю технику ВСУ, которая пыталась выйти по дороге на пункт пропуска «Суджа» и совершить подвоз боеприпасов на украинские позиции. Сейчас ВСУ полностью прекратили по ней движение, сообщает РИА Новости .

«Основное поражение им наносили, когда они двигались по этой дороге. Это основная трасса для снабжения с границы с Украиной на Суджу», — уточнил Кай.

Он добавил, что российские войска вели огневой контроль данной дороги, поэтому очень много бойцов ВСУ «осталось там».

Ранее Wall Street Journal написала, что бойцы ВСУ в панике и самовольно сбежали с территории Курской области после операции ВС РФ «Поток».