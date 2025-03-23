Оператор дронов Кай: противник прекратил движение по дороге на КПП «Суджа»
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Оператор БПЛА с позывным Кай отряда «Т» добровольческого корпуса, который действует в составе группировки «Север», рассказал, что ВС РФ ликвидировали всю технику ВСУ, которая пыталась выйти по дороге на пункт пропуска «Суджа» и совершить подвоз боеприпасов на украинские позиции. Сейчас ВСУ полностью прекратили по ней движение, сообщает РИА Новости.
«Основное поражение им наносили, когда они двигались по этой дороге. Это основная трасса для снабжения с границы с Украиной на Суджу», — уточнил Кай.
Он добавил, что российские войска вели огневой контроль данной дороги, поэтому очень много бойцов ВСУ «осталось там».
Ранее Wall Street Journal написала, что бойцы ВСУ в панике и самовольно сбежали с территории Курской области после операции ВС РФ «Поток».