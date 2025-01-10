сегодня в 11:08

Около 15 автомобилей повреждено после удара по супермаркету в Донецке

ВСУ нанесли удар по супермаркету «Молоко» в Киевском районе Донецка. В результате повреждено около 15 автомобилей. На данный момент известно о четырех пострадавших, сообщает ТАСС .

Магазин находится в двухэтажном здании в районе Шахтерской площади. В расположенном рядом институте, многоквартирных домах и офисах выбиты стекла. Предположительно, удар нанесли американскими ракетами HIMARS.

Момент удара по супермаркету попал на запись видеорегистратора. Сначала в видео слышны звуки взрывов. По мере того, как машина приближается к эпицентру, гул становится сильнее.

Затем на видео попадает прилет ракеты в здание, где расположен магазин «Молоко». Видны яркие вспышки, в небо поднимается черный дым.