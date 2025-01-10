сегодня в 10:35

Прилет HIMARS по супермаркету в Донецке попал на видео

Донецк попал под обстрел ВСУ ракетами HIMARS. Зафиксированы прилеты в здание супермаркета «Молоко» на Шахтерской площади, сообщает Mash .

Момент удара по супермаркету попал на запись видеорегистратора. Сначала на кадрах слышны звуки взрывов. По мере того, как машина приближается к эпицентру, гул становится сильнее.

Затем на видео попадает прилет ракеты в здание, где расположен магазин «Молоко». Видны яркие вспышки, в небо поднимается черный дым.

По предварительным данным, в результате атаки украинской армии пострадали минимум 2 человека.