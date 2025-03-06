Один украинский беспилотник сбили в России за ночь

В РФ минувшей ночью был ликвидирован один дрон противника, его сбили над Воронежской областью, сообщает пресс-служба Минобороны.

Аппарат уничтожили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, в ночь на 5 марта перехватили восемь беспилотников ВСУ. Их сбили в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

Ранее акционер компании по созданию системы защиты полуострова Крым от дронов и ракет «Русский купол» отметил, что новая отечественная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «ослепляет» западные радиолокационные спутники.