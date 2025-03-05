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Минобороны: за ночь российские средства ПВО сбили 8 беспилотников ВСУ над РФ

Ночью украинские боевики вновь попытались нанести удары по объектам на территории РФ с помощью беспилотников. Все цели удалось своевременно перехватить и ликвидировать, сообщает Минобороны РФ.

Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников противника за ночь. Три БПЛА вывели из строя в Белгородской области.

Еще столько же беспилотников уничтожили над Крымом. Также по одному БПЛА вывели из строя над Брянской и Курской областями.

Ранее акционер компании по созданию системы защиты Крыма от вражеских дронов и ракет «Русский купол» сказал, что новая система радиоэлектронной борьбы «ослепляет» западные радиолокационные спутники.