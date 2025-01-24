Один человек получил ранение при атаке дрона ВСУ на Брянскую область

ВСУ атаковали село Хинель Севского района Брянской области. Ранен один человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

Украинские силы атаковали населенный пункт, используя дрон-камикадзе. В результате пострадал сотрудник теробороны СГУП «ЦСН „Защита“ Брянской области.

Он выполнял боевые задачи по отражению атаки и получил осколочные ранения. Мужчину госпитализировали, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что в ночь на 24 января над Россией сбили 121 вражеский БПЛА. 37 дронов перехватили над Брянской областью.