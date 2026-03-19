Один человек погиб и два пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Силы противовоздушной обороны и Черноморского флота отразили атаку ВСУ на Севастополь. Однако не обошлось без жертв, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, сбито 27 беспилотников. В результате атаки погиб мужчина, который при ударах был в частном доме в СНТ. Еще двое пострадали.

«По предварительной информации также пострадали 2 человека, у них травмы средней тяжести», — уточнил Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор также добавил, что на улице Вакуленчука в нескольких жилых домах в выбило окна. Также осколки от сбитых дронов повредили 8 автомобилей.

Ранее несколько пожаров произошло в Севастополе из-за обломков сбитых БПЛА.

