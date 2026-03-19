Несколько пожаров произошло в Севастополе из-за обломков сбитых БПЛА

В Севастополе из-за обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) случилось несколько пожаров. Всего сбито уже 14 дронов, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

По данным спасательной службы, в результате падения обломков БПЛА загорелась трава в районе Стрелецкой бухты. Также возле парка Победы частично вспыхнула крыша в здании апартаментов.

Кроме того, в районе Фиолента из-за обломков сбитого беспилотника произошел пожар в частном доме. А в окрестностях Фиолентовского шоссе зафиксировано возгорание травы и одного из промышленных зданий.

«Спецслужбы выехали на место», — отметил Развожаев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет.

