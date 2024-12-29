Обвиняемого в мошенничестве генерала Попова могут отправить на СВО

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, которого в мае текущего года арестовали по делу о мошенничестве, в ближайшее время может отравиться в зону СВО, сообщает Mash .

По словам близких офицера, в Минобороны РФ уже дали согласие на освобождение генерал-майора из-под стражи и отправку в зону боевых действий. В настоящее время Попов ожидает оформления документов.

При этом судебный процесс в рамках уголовного дела о мошенничестве продолжается и проходит в Тамбове.

Высокопоставленного офицера арестовали в конце мая 2024 года. Попов обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и служебном подлоге. При этом свою вину генерал-майор не признал.