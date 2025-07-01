Российских журналистов «Sputnik Азербайджан» арестовали после задержания в Баку
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Суд в Баку арестовал главу российского издания «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов отправили под арест на четыре месяца, сообщает информагентство АПА.
В понедельник, 30 июня, Картавых и Белоусова задержали во время операции азербайджанского МВД в офисе филиала новостного агентства Sputnik в Баку. Всего, по данным местной прессы, силовики задержали семерых сотрудников российского СМИ.
«Возбуждено уголовное дело по статьям УК о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем, арестованы 2 человека, еще 5 привлечены к уголовной ответственности», — передает АПА.
После задержания журналистов Sputnik в Баку в МИД России вызвали азербайджанского посла Рахмана Мустафаева.
Перед задержаниями граждан РФ азербайджанские власти отменили все культурные мероприятия по российской линии. Руководство страны пошло на такой шаг после того, как в Екатеринбурге двое азербайджанцев скончались в ходе массовых задержаний в рамках расследования резонансных уголовных дел. По данным Следственного комитета РФ, один из задержанных умер из-за сердечной недостаточности, причина смерти второго выясняется.