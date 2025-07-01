Профилактика выгорания: нужны ли россиянам длинные праздники в течение года

Психолог Якушева: длинные выходные нужно сделать не только в январе

Длинные каникулы в начале января действительно важны для ментального здоровья россиян, но чтобы нервная система не зависела от одной точки в году, нужны длинные паузы в течение всего года, сообщила РИАМО клинический психолог Дарья Якушева.

«С точки зрения ментального здоровья было бы полезно добавить не только январские выходные, но и аналогичные „длинные паузы“ в течение года. Нервная система восстанавливается не за счет одного большого перерыва, а за счет регулярности и ритмичности отдыха», — сказала Якушева.

Она добавила, что идея перераспределить длинный отдых, например, часть в теплое время года, часть — осенью, могла бы помочь в профилактике выгорания.

«С психологической точки зрения конец декабря и начало января — одно из самых уместных времен для отдыха. Это не только культурная традиция, но и важная психологическая точка завершения. Люди подводят итоги, осмысляют прожитое и мысленно „перепрошивают“ планы на год вперед», — отметила психолог.

Якушева разъяснила, что если не дать себе паузы в конце года, психика продолжает работать на «износе». В декабре часто накапливается усталость, она может быть эмоциональная, когнитивная, физическая.

«Даже если человек не осознает этого напрямую, он может становиться более раздражительным, тревожным, хуже спать. Возрастает риск эмоционального выгорания, особенно у тех, на ком лежит много ответственности по личным или рабочим причинам. Ощущение „паузы“ важно не только как время без работы, но как переход, возможность восстановить внутренний ритм, позволить себе временно быть „не в режиме“», — отметила специалист.

Это дает ощущение контроля, восстанавливает ментальную гибкость и помогает начать новый год с большей устойчивостью, заключила она.

Ранее Минтруд РФ разработал проект календаря праздников и выходных дней на 2026 год. Так, россиян ожидают новогодние каникулы длиной в 12 дней.