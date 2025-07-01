Экономист Твердохлеб назвал 2 причины для индексации тарифов ЖКХ

С 1 июля в России выросли тарифы на коммунальные услуги. По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрия Твердохлеба, для ежегодного повышения цен в сфере жилищно-коммунального хозяйства есть как минимум две обоснованные причины.

Твердохлеб отметил, что в среднем по стране с 1 июля тарифы на коммунальные услуги выросли на 11,9%. Данное повышение цен больше, чем было в предыдущие годы, но этому есть обоснованные причины.

«Изменения цен на тарифы, а это в среднем по стране на 11%, происходят, во-первых, из-за инфляции. Она существует и, конечно, закладывается в рост тарифов и корректировки цен, связанных с инфляционным давлением. А инфляция у нас в пределах 9-10%», — пояснил Твердохлеб в эфире радио Sputnik.

Второй причиной для роста цен становятся издержки по оказанию услуг обслуживающими организациями. Экономист напомнил, что корректировка тарифов в России проводится каждое полугодие и это предусмотрено законом.

Индексация тарифов на ЖКУ — это регулярная, законодательно установленная процедура, которая проводится на основе прогноза социально-экономического развития РФ, сформированного Минэкономразвития. Индексация тарифов осуществляется в пределах планового уровня инфляции.

О том, что именно изменилось в российских законах с 1 июля 2025 года, читайте в большом материале РИАМО.