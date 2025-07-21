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Общавшийся с Путиным учитель года Москвы погиб на СВО

Преподаватель ОБЖ, обладатель звания «Учитель года Москвы — 2022» и победитель премии «Знание» Геннадий Старунов погиб при выполнении воинского долга в зоне спецоперации на Украине. Печальную весть сообщил депутат Савеловского района столицы и директор школы № 1164 Михаил Клочихин в Telegram-канале .

Портрет педагога повесили в галерее школьного музея. На ее открытии присутствовала мать Старунова, которая работает с волонтерами в военном госпитале.

«Спасибо за личный пример. Глубочайшие соболезнования семье Геннадия и его коллегам из Школы им. Маршала Чуйкова», — написал Клочихин.

По словам директора 1164-й школы Москвы, недавно Геннадий Старунов лично встречался с президентом России Владимиром Путиным.

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