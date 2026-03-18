Обломки крыши, выбитые окна: видео последствий атаки БПЛА в Краснодаре

Там показано, что металлические обломки крыши лежат на асфальте, рядом валяются части выбитых окон, стекло. Некоторые металлические листы полностью не оторвались от крыши и теперь опасно свисают над фасадом дома.

Этой ночью ВСУ атаковали Краснодарский край дронами. В Центральном округе обломки беспилотников повредили стену и окна в частном доме, семь машин на парковке отеля. В Прикубанском округе повреждена крыша многоквартирного дома, разрушен балкон, а также повреждения получила одна из квартир. Около 10 автомобилей посекло осколками.

Ранее глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что обломками беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и ЛЭП, также БПЛА рухнули во дворы многоквартирных и частных домов. В результате ночной атаки погиб один человек.

Один взрыв прогремел вблизи от пятизвездочного отеля «Марриотт».

