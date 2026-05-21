Оба сбиты! Два украинских дрона хотели атаковать Москву

сегодня в 18:27

Два беспилотника были сбиты на подлете к Москве

На подлете к Москве были сбиты два украинских беспилотника, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Дроны были ликвидированы средствами ПВО. На местах, где упали обломки, работают экстренные службы.

Между тем временные ограничения на использование воздушного пространства ввели в районе аэропорта Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Утром 20 мая российские средства ПВО ликвидировали два дрона на подлете к Москве.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.