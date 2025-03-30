NYT: ВСУ вошли в Курскую область с техникой союзников без ведома США

По информации американской газеты The New York Times, ВСУ в 2024 году вошли в Курскую область с военной техникой союзников без ведома США. Киев сознательно держал партнеров в неведении, сообщает РИА Новости .

«Они тайно пересекли взаимно согласованную линию, доставив оборудование, поставленное коалицией, на российскую территорию», — говорится в материале.

Именно атака ВСУ 6 августа прошлого года на Курскую область серьезно нарушила доверия между Украиной и Америкой. На сегодня ВС РФ активно выдавливают противника из российского региона.

Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои с ВСУ в районе населенных пунктов Олешня и Гуево Курской области. Также боевые действия продолжаются в Басовке Сумской области.