НПЗ загорелся в башкирском Салавате после атаки украинских БПЛА

Украинские силы снова попытались ударить беспилотниками по предприятию «Газпром нефтехим Салават» в Республике Башкортостан. Степень повреждений уточняется, написал в своем Telegram-канале глава региона Радий Хабиров.

На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб. Принимаются меры по тушению пожара, добавил Хабиров.

Местные жители в среду рассказали, что над Салаватом появился большой столб дыма. Ранее они слышали громкие хлопки в районе НПЗ.

В прошлый раз украинские боевики попытались атаковать НПЗ 18 сентября. Над предприятием тогда сбили два БПЛА ВСУ самолетного типа. Объект расположен более чем в 1,5 тыс. км от границы с Украиной.

