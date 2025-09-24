НПЗ загорелся в башкирском Салавате после атаки украинских БПЛА
Хабиров: пожар вспыхнул на атакованном дронами НПЗ в Башкирии
0:01
Украинские силы снова попытались ударить беспилотниками по предприятию «Газпром нефтехим Салават» в Республике Башкортостан. Степень повреждений уточняется, написал в своем Telegram-канале глава региона Радий Хабиров.
На месте происшествия находятся сотрудники оперативных служб. Принимаются меры по тушению пожара, добавил Хабиров.
Местные жители в среду рассказали, что над Салаватом появился большой столб дыма. Ранее они слышали громкие хлопки в районе НПЗ.
В прошлый раз украинские боевики попытались атаковать НПЗ 18 сентября. Над предприятием тогда сбили два БПЛА ВСУ самолетного типа. Объект расположен более чем в 1,5 тыс. км от границы с Украиной.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.