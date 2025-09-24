Местные слышали хлопки: НПЗ в Салавате вновь попал под удар дронов

сегодня в 08:47

Жители Салавата в Республике Башкортостан в среду заявили о том, что слышали громкие хлопки неподалеку от местного НПЗ, сообщает «Осторожно, новости» .

По их словам, произошла атака дронами на предприятие «Газпром нефтехим Салават». Официальная информация о случившемся на данный момент отсутствует.

Это уже вторая за неделю попытка украинской стороны нанести удар по данному нефтеперерабатывающему заводу. Так, 18 сентября до предприятия долетели 2 беспилотника самолетного типа.

Объект находится более чем в 1,5 тыс. км от линии границы.

