Также удар пришелся по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ее армии, складам боеприпасов и цехам производства БПЛА дальнего действия.

Как уточнили в министерстве, военные нанесли удар прошлой ночью в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ. Все цели данного удара достигнуты. Все назначенные объекты противника поражены.

Ранее российские бойцы освободили от ВСУ сразу два населенных пункта в зоне СВО: Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области.

