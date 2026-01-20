Ночной удар ВС РФ разнес предприятия военной промышленности Украины
Фото - © Скриншот видео Минобороны России
Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными дронами по предприятиям военной промышленности противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также удар пришелся по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ее армии, складам боеприпасов и цехам производства БПЛА дальнего действия.
Как уточнили в министерстве, военные нанесли удар прошлой ночью в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в РФ. Все цели данного удара достигнуты. Все назначенные объекты противника поражены.
Ранее российские бойцы освободили от ВСУ сразу два населенных пункта в зоне СВО: Новопавловку в ДНР и Павловку в Запорожской области.
