Российские бойцы освободили от ВСУ сразу 2 населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Новопавловку и Павловку
Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Российские военные заявили об освобождении еще двух населенных пунктов на линии соприкосновения с противником в зоне специальной военной операции. Это Новопавловка в Донецкой Народной Республике и Павловка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Новопавловку в ДНР. Военные отмечают, что успех стал результатом активного наступления.

На южном участке фронта также зафиксированы территориальные изменения. Подразделения группировки «Днепр» установили контроль над Павловкой в Запорожской области.

Населенные пункты были освобождены в ходе наступательных действий российских сил.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.