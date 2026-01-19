Российские бойцы освободили от ВСУ сразу 2 населенных пункта в зоне СВО

Российские военные заявили об освобождении еще двух населенных пунктов на линии соприкосновения с противником в зоне специальной военной операции. Это Новопавловка в Донецкой Народной Республике и Павловка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.