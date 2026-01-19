Российские бойцы освободили от ВСУ сразу 2 населенных пункта в зоне СВО
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Новопавловку и Павловку
Фото - © РИА Новости
Российские военные заявили об освобождении еще двух населенных пунктов на линии соприкосновения с противником в зоне специальной военной операции. Это Новопавловка в Донецкой Народной Республике и Павловка в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль Новопавловку в ДНР. Военные отмечают, что успех стал результатом активного наступления.
На южном участке фронта также зафиксированы территориальные изменения. Подразделения группировки «Днепр» установили контроль над Павловкой в Запорожской области.
Населенные пункты были освобождены в ходе наступательных действий российских сил.
