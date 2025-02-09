Ночью ВСУ пытались нанести удары по России 35 беспилотниками

Ночью украинские боевики вновь попытались нанести удары беспилотниками по объектам на территории России. 35 дронов противника сбили, сообщает Минобороны РФ.

18 беспилотников уничтожили над Курской областью. По четыре дрона ликвидировали под Орлом и в Краснодарском крае.

По три беспилотника вывели из строя над Воронежской и Ростовской областями. По одному дрону уничтожили под Брянском, Тулой и Республикой Крым.

Ранее сообщалось, что более 70 квартир повреждено в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников.