Ночью ВСУ попытались атаковать Россию 4 беспилотниками
Минобороны РФ: за ночь российские войска сбили 4 БПЛА ВСУ над Россией
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Ночью украинские боевики вновь попытались нанести удары с помощью беспилотников по территории России. Средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку, сообщает Минобороны РФ.
Российские войска ликвидировали четыре украинских ударных беспилотника. Два дрона сбили над Курской областью.
Еще пару беспилотников ликвидировали под Белгородом.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что боевики ВСУ нанесли удар дроном по школьному автобусы. Пострадали дети.