Губернатор Балицкий: дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожье, ранены дети
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В Васильевском муниципальном округе Запорожской области украинский беспилотник ударил по школьному автобусу. Пострадали дети, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.
Сильные ранения получил водитель транспортного средства. Он находится в тяжелом состоянии.
Пять детей ранены осколками. Пострадавшим помогают.
Ранее ВСУ обстреляли Васильевку в Запорожской области. Для этого украинцы использовали РСЗО «Град».