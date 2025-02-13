Ночью средства ПВО РФ отразили удар 83 украинских БПЛА по России

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Ночью украинские боевики вновь попытались нанести удары по объектам на территории России с помощью беспилотников. Атаку успешно отразили, сообщает Минобороны РФ.

Российские средства ПВО уничтожили 83 беспилотника противника. 37 БПЛА вывели из строя в Брянской области. По 12 аппаратов ликвидировали под Курском и Липецком.

Девять беспилотников уничтожили в Тверской области, по три — над Калужской, Белгородской и Смоленской. Один дрон ликвидировали недалеко от Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что при падении обломков БПЛА в Липецке пострадала сотрудница станции аэрации.