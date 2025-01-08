NI: РФ победит в СВО за счет нестандартных решений и навыков адаптации

Обозреватель National Interest (NI) считает, что российские военные победят в специальной военной операции на Украине за счет навыков адаптации на поле боя и смелости принимать нестандартные решения, пишет «Царьград» .

Автор NI считает, что Западу пора смириться с неизбежной победой России в вооруженном конфликте с Украиной. Бойцы РФ обладают глубиной стратегического мышления и быстро адаптируются ко всему новому, поэтому становятся более неуязвимыми для противника.

В качестве нестандартного подхода к ведению боя автор публикации привел «танк-мангал», который Россия использует в боях против беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что российские военные успешно продвигаются не только в зоне проведения специальной военной операции на Украине, но и в Курской области, куда в августе 2024 года вторглись представители киевского режима.