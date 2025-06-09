«Ни о чем не жалеет»: в ЛНР задержали за предательство местного жителя

В прифронтовом Сватовском районе Луганской Народной Республики ФСБ задержала местного жителя. Он передавал ВСУ сведения о передвижении армии России. Мужчина заявил, что ни о чем не сожалеет, сообщает «Царьград» .

По его словам, один знакомый предложил ему следить за русскими военными. Он ответил, что время есть, согласился и затем передавал сведения «для нанесения ударов». На допросе он говорил на украинском языке и суржике.

«Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Ведется следствие», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Венгрии задержали двух украинских шпионов — Роланда Цебера и Иштвана Холло. У первого двойное гражданство — Венгрии и Украины, а в 2017 году он отказался от венгерского. В Венгрии его называют «нелегальным сотрудником украинской разведки».